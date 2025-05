Mostra reúne 143 artistas visuais em programação gratuita no CCBNB

Em cartaz de 6 a 26 de junho, Mostra 8 de Maio reúne mais de 143 artistas em exposição gratuita no CCBNB / Crédito: Reprodução/Instagram

Na sexta-feira, 6 de junho, a Mostra 8 de Maio desembarca no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) para sua 14ª edição. Apesar da realização em junho, a mostra recebe o nome temporal devido ao Dia do Artista Plástico, celebrado no Brasil em 8 de maio, em homenagem ao nascimento do pintor paulista José Ferraz de Almeida Júnior.

Honrando o legado de José Ferraz e celebrando o cenário das artes plásticas locais, o evento reúne mais de 143 artistas expositores, provenientes de diferentes linguagens, que se encontram na temática central deste ano: "As Voltas que o Mundo Dá". Além de reunir pinturas e esculturas de diversos artistas, nesta edição a Mostra presta uma homenagem ao artista cearense Aderson Tavares Medeiros, reconhecido por seu trabalho como escultor, pintor, desenhista e professor de artes plásticas. Com exposições de artistas regionais como Kleber Ventura, Mano Alencar, Sandra Montenegro e Nick Pereira, a Mostra também oferece um ciclo de palestras e oficinas práticas ao público, que integram a programação inteiramente gratuita. Sob a curadoria do artista Júlio Silveira, as obras selecionadas têm como fio condutor a passagem do tempo e a mudança que as coisas sofrem ao longo da vida.

"A arte nos dá a oportunidade não só de avanços, mas também de revermos o passado, trazermos questões que nem sempre foram resolvidas, uma nova oportunidade para melhorarmos nossa vida", reflete o curador. Na 14ª edição do evento, Júlio celebra também uma parceria: entre as 14 edições da Mostra, esta se configura como a 5ª consecutiva com o apoio do CCBNB.

Em um cenário cultural em que, por vezes, outras linguagens se sobressaem em relação às artes plásticas, para o artista, a realização contínua do evento não deixa de ser motivo de comemoração. “Ao lado do CCBNB, conseguimos uma sequência que poucos eventos aqui em Fortaleza, até mesmo no Ceará, conseguem. Em comparação com a música ou o cinema, são poucos os eventos, principalmente nas artes plásticas, que conseguem manter essa periodicidade. Neste ano, estamos com 140 artistas, um número que cresceu desde as últimas edições e que esperamos continuar nesse ritmo”, afirma Júlio. Programação de oficinas e palestras da Mostra 8 de Maio segue até dezembro A inauguração da Mostra acontece no dia 6 de junho, às 17 horas, no equipamento localizado no Centro, e segue até o dia 26 de junho, aberta para visitação das 10 às 17 horas.