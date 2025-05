Além do The Town, Katy Perry faz dois shows no Brasil em setembro

Com show no The Town 2025, Katy Perry também fará show nas cidades de Curitiba e Brasília no mês de setembro

A cantora Katy Perry anunciou nesta sexta-feira, 30, dois novos shows no Brasil em setembro de 2025. Atração principal do The Town no dia 14 de setembro, que será realizado em São Paulo, a artista também se apresenta em Curitiba, no dia 16, e em Brasília, no dia 19.

Apresentando a turnê “The Lifetimes Tour”, Katy retorna ao País um ano após sua apresentação no Rock in Rio. Com uma carreira no pop iniciada em 2008, Katy é conhecida por diversos sucessos, como “California Gurls”, “Hot 'n' Cold”, “Thinking of You”, “Teenage Dream”, “Firework”, “Roar”, “Dark Horse” e “The One That Got Away”.