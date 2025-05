Netflix Tudum 2025: saiba mais sobre o evento que terá Lady Gaga

Tudum 2025, evento da Netflix, ocorre neste sábado, 31, com transmissão ao vivo no aplicativo e site oficial

Com apresentação de Sofia Carson, cantora e atriz que protagonizou alguns dos filmes mais populares da Netflix – como “Continência ao Amor” (2022), “A lista da minha vida” (2025) e “Feel the Beat” (2020) –, o evento terá apresentações musicais de Lady Gaga e do rapper indiano Hanumankind.

Na ocasião, que terá transmissão ao vivo pela plataforma da Netflix, elenco de séries e filmes que conquistaram o público vão estar presentes. Nomes como Lily Collins, Lee Jung-jae, Jenna Ortega, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp sobem ao palco do Tudum 2025, que irá iniciar às 21h (horário de Brasília).

Netflix anuncia série que dá sequência a 'O Código da Vinci'

Durante o evento, trailers exclusivos de produções futuras da Netflix também vão ser exibidos. O público poderá assistir prévias de “Frankenstein”, “Um Maluco no Golfe 2”, “One Piece”, “Stranger Things”, “Round 6”, “Wandinha”, “Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out” e “Dinheiro Suspeito”.