Oscar 2025: post de Fernanda Torres produzida bate 1M de curtidas

A atriz está sendo aclamada pelo Brasil por seu trabalho em "Ainda Estou Aqui" e a indicação de Melhor Atriz na principal premiação de cinema do mundo, o Oscar. Além dessa categoria, o filme brasileiro concorre nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Quem compete com Fernanda Torres nesta premiação são Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofia Gascón ("Emilia Pérez"), Mikey Madson ("Anora") e Demi Moore ("A Substância"). Fernanda Torres usa Chanel no tapete vermelho do Oscar Neste domingo, 2, ocorre a premiação mais esperada da temporada da indústria do cinema: o Oscar. A aclamada atriz Fernanda Torres, que concorre na categoria Melhor Atriz por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui", apostou em um look Chanel para o aguardado momento. Os tons escolhidos para o vestuário de Fernanda ao longo da temporada foram sempre sóbrios: preto, branco, um azul mais escuro, ou champagne — alguns deles acompanhando discretos detalhes de contas ou brilho. Fernanda vestiu grandes marcas de moda que expressaram sua personalidade. O look escolhido para a noite do Oscar 2025 segue a linha discreta e elegante que a atriz traçou ao longo dos últimos meses.



Minutos antes do desfile no tapete vermelho, o look foi apresentado em um vídeo divulgado no instagram de Fernanda Torres (@oficialfernandatorres). A trilha sonora da produção foi a música "Com Que Roupa", samba de Noel Rosa. Vale lembrar que, para além da corrida de premiações e participações em programas e eventos, a filha de Fernanda Montenegro entregou para todos os olhos que a observaram desfilar com looks marcantes e elegantes. LEIA TAMBÉM | Oscar 2025: relembre cinco looks de Fernanda Torres na temporada