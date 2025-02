Diretor de Emilia Pérez critica Karla Sofía: 'Uma abordagem autodestrutiva'

Jacques Audiard, diretor de 'Emilia Pérez' criticou as atitudes de sua protagonista, Karla Sofía Gascón / Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP

"Ela está realmente se fazendo de vítima. Ela está falando sobre si mesma como uma vítima, o que é surpreendente. É como se ela pensasse que palavras não machucam", disse Audiard ao ser questionado sobre as atitudes de Gascón.

Em entrevista concedida a Mike Fleming Jr., Audiard ainda afirmou: "o que Karla Sofía disse é imperdoável" e destacou que a atitude de sua protagonista o "deixa muito triste". A atriz foi afastada da campanha do filme indicado em 13 categorias no Oscar 2025 quando internautas redescobriram tweets ofensivos em sua conta oficial no X (antigo Twitter). Em uma das publicações polêmicas, Karla Sofía chegou a criticar a diversidade na cerimônia do Oscar de 2021. "Cada vez mais o Oscar parece uma cerimônia de filmes independentes e de protesto, eu não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8M", escreveu a atriz na época.

Diretor considera fala de Karla Sofía como 'imperdoável' Gascón, que interpreta Emilia Pérez no filme homônimo, excluiu a sua conta no X seguindo a repercussão negativa e se manifestou em postagem no Instagram, afirmando que estariam tentando cancelá-la. "Tenho sido transparente porque não tenho nada a esconder. Durante esse tempo, me senti perdida em minha transição, buscando aprovação aos olhos dos outros. Mas hoje finalmente sei quem sou", escreveu. "Eles querem aplicar a 'cultura do cancelamento' a mim".

“Peço aos especialistas de Hollywood, aos jornalistas que me conhecem e que acompanharam a minha trajetória: como seguir em frente?”, completou. Para o diretor do longa-metragem, Karla Sofía segue “uma abordagem autodestrutiva”, a qual Audiard não pretende interferir ou fazer parte. “Por que ela está se machucando? Por quê? Não entendo, e o que não entendo sobre isso também é por que ela está machucando pessoas que eram muito próximas a ela.” “Não estou entrando em contato com ela porque agora ela precisa de espaço para refletir e assumir a responsabilidade por suas ações”, indicou o francês na entrevista.