Oscar 2025: relembre cinco looks de Fernanda Torres na temporada

O Oscar acontece no próximo domingo, 2, e enquanto não sabemos qual será o look escolhido por Fernanda Torres, esta lista te relembra alguns

Para além da corrida de premiações e participações em programas e eventos, a filha de Fernanda Montenegro entregou para todos os olhos que a observaram desfilar com looks marcantes e elegantes .

A temporada de premiações do cinema está chegando ao fim e podemos dizer que um grande destaque deste ano foi a brasileira Fernanda Torres e sua campanha para chegar até o Oscar 2025. Os resultados são refletidos na projeção que a atriz e o filme “Ainda Estou Aqui” tiveram, com ela chegando domingo, 2, como um dos nomes favoritos.

Este não poderia estar de fora, simplesmente por ter sido o abre alas do guarda-roupa de bom gosto da atriz. Feito sob medida pelo brasileiro Alexandre Herchcovitch, o vestido de cetim duchese de seda pura azul marinho envelhecido deu início aos looks discretos. mas ainda luxuosos.

O famoso all black, usando bastante por Torres na temporada, esteve presente na exibição especial de “Ainda Estou Aqui” em Londres. O conjunto de seda era composto por uma blusa de gola alta e uma calça. O toque final com o colar fez toda a diferença para a elegância.

W Magazine

Fernanda Torres também compareceu à festa da W Magazine com um conjunto Heirlome. Este é um dos favoritos desta repórter, pois a forma como a blusa preta e saia longa em tom claro. A junção do conjunto com o messy hair trouxe uma jovialidade perfeita para a atriz.

Fernanda Torres em um look que ressalta sua jovialidade Crédito: Reprodução/Instagram @oficialfernandatorres

Globo de Ouro

O look premiado não poderia ficar de fora. Quando ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama, a brasileira apostou em um vestido de alta costura do estilista Olivier Theyskens, combinado com joias do designer brasileiro Fernando Jorge. Preto, como a maioria dos outros, a peça unia uma gola alta com costas abertas e uma fenda alta — totalmente premiada com elegância.