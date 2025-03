Walter Salles alcança maior bilheteria da carreira com 'Ainda Estou Aqui'

De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), nenhuma produção brasileira do cineasta alcançou o público ou o valor arrecadado por seu filme mais recente.

Sucesso de bilheteria! A produção brasileira “ Ainda Estou Aqui ”, que tem Fernanda Torres e Selton Melo no elenco, é um fenômeno de bilheteria comparado a maior parte da filmografia do diretor brasileiro Walter Salles .

A obra cinematográfica já contabilizou mais de 5 milhões de ingressos vendidos . Anteriormente, o único filme de Salles a superar a marca de um milhão de ingressos foi "Central do Brasil", protagonizado por Fernanda Montenegro e indicado ao Oscar em 1999, com um público de 1.593.967 pagantes.

Filmes como "A Grande Arte" (1991), "Diário de Motocicleta" (2004), "Água Negra" (2005), "Paris, je t'aime" (2006), "Chacun son cinéma" (2007) e "In Search of the World" (2010) ficaram de fora da pesquisa.

Quem é Walter Salles?

Walter Moreira Salles, 68 anos, diretor do filme “Ainda Estou Aqui”, é o 3º cineasta mais rico do mundo. A fortuna do brasileiro é de US$ 4,2 bilhões (R$ 25,5 bilhões, na cotação de 7 de janeiro), segundo dados da revista americana Forbes.

Na seleção de cineastas mais ricos do mundo, Salles fica atrás apenas de Steven Spielberg (1º lugar) e George Lucas (2º lugar), criador do universo Star Wars. No ranking, ambos somam fortunas de US$ 5,3 bilhões (R$ 32,2 bilhões no câmbio atual).



“Ainda Estou Aqui” bateu recorde de bilheteria em 24h após estreia no Brasil



O filme “Ainda Estou Aqui” conquistou o primeiro recorde em menos de 24 horas após sua estreia nacional. Dirigido por Walter Salles, o longa-metragem brasileiro teve a segunda maior arrecadação de bilheteria na data de estreia, estando atrás apenas de “Nosso Lar 2: Os Mensageiros”, lançado em janeiro de 2024.