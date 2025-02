Festival de Cannes anuncia Brasil como "País de Honra" em evento de mercado do cinema

O Marché du Film reúne profissionais do audiovisual de diferentes partes do mundo para apresentação de projetos, debates e reuniões de negócios. Neste ano, o Brasil ganhará destaque

O programa está sendo organizado em parceria do 78º Festival de Cannes em parceria com membros do Governo Federal brasileiro, por meio dos ministérios da Cultura e das Relações Exteriores, envolvendo também o Instituto Guimarães Rosa (IGR), a Embaixada do Brasil em Paris e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

“Brasil e França há muito tempo compartilham uma parceria forte e em evolução, e isso se estende ao mundo do cinema e das indústrias criativas”, disse a ministra da Cultura, Margareth Menezes, no contexto em que este ano também serão celebrados os 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países.

Com o cinema brasileiro em alta no mercado internacional neste ano, principalmente pelo grande sucesso de “Ainda Estou Aqui” nos EUA e o Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim entregue ao “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, especula-se que nesta edição do Festival de Cannes terá novamente filme brasileiro em competição: “O Agente Secreto”, novo filme de Kléber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura.

Guillaume Esmiol, diretor executivo do Marché du Film, disse que vem observando “um aumento constante no número de profissionais brasileiros em Cannes nos últimos anos, com um aumento de 26% em 2024”. Os “Países de Honra” em edições anteriores do evento foram Suíça (2024), Espanha (2023) e Índia (2022).