Oscar: o que mudou na corrida de 1999 a 2025?

Em 1999, o então grande produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, capitaneava as barulhentas campanhas do americano "Shakespeare Apaixonado" e do italiano "A Vida é Bela" no Oscar. Vencendo uma campanha mais tímida da Sony Classics, os filmes derrubaram as chances do Brasil: Fernanda Montenegro, que concorria a Melhor Atriz; e "Central do Brasil, que concorria a Melhor Filme Internacional.

Mesmo vista como uma campanha agressiva, e às vezes até mesmo “suja” na descredibilização dos concorrentes, a ‘Miramax’ era tão experiente nesse manejo político que nunca fracassou ou deixou de ser respeitada – isso até a explosão do escândalo contra Weinstein em 2017 que culminou na sua condenação a 23 anos de prisão após denúncias de mais de 80 mulheres.