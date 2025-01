Oscar: Karla Sofía Gascón violou regra e pode perder indicação? Entenda

Karla Sofia Gascón fez uma fala polêmica e internautas pedem sua desclassificação no Oscar 2025 / Crédito: DIVULGAÇÃO/PARIS FILMES

Entenda a polêmica a seguir e veja o que se sabe até agora sobre a possível desclassificação de Karla Sofía Gascón.

O que Karla Sofía Gascón disse sobre Fernanda Torres? O comentário da atriz foi dado à Folha de S. Paulo, durante uma entrevista sobre seu longa-metragem e a premiação de cinema, e divulgado nesta quarta-feira, 29, no canal do YouTube do jornal. “Pessoalmente, acredito que Fernanda Torres seja uma mulher maravilhosa, além de uma atriz incrível que merece todo o reconhecimento neste mundo. O que não gosto é que há uma equipe de redes sociais que trabalha ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho dos outros, como o meu ou do filme”, comentou a artista. Ainda na entrevista, Karla Sofía assegurou que existe uma organização, composta por pessoas que “trabalham no ambiente de Fernanda Torres”, para gerar comentários maldosos sobre o seu trabalho.

“Há pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres que falam mal de mim e de ‘Emilia Pérez’. Isso fala mais deles e do filme deles, do que do meu”, declarou. LEIA MAIS | Emilia Pérez é repudiado no México, país que o inspirou Karla Sofía Gascón perderá indicação no Oscar? Após a entrevista, os usuários do X compartilharam trechos dos regulamentos atualizados do Oscar nas redes sociais pedindo que a atriz fosse desclassificada da premiação pela fala proferida contra a equipe de Torres.

Regras foram quebradas, Karla Sofia Gascon e todo o filme Emilia Perez tem que ser DESCLASSIFICADOS do Oscar, pela falsa acusação a indicada a Melhor Atriz, Fernanda Torres.@TheAcademy pic.twitter.com/g1WRu2aSoW — rafa (@lacyroty) January 29, 2025