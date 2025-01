Atriz de Emilia Pérez compara críticas ao filme com Holocausto

A atriz Karla Sofía Gascón, protagonista do filme Emilia Pérez, gerou indignação ao comparar as críticas ao longa com o Holocausto, durante uma publicação em seu perfil na rede social X. O comentário foi amplamente repudiado, levando a atriz a restringir o acesso à conta.

“Hoje alguém me perguntou se eu achava que havia uma campanha orquestrada contra a minha indicação e contra Emilia Pérez (…) Cuidado para não continuar ignorando o discurso de ódio, foi assim que começaram na Alemanha e acabamos nos campos de concentração”, escreveu a atriz.