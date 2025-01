'Ainda Estou Aqui' recebe 7 indicações ao Latino Entertainment Film Awards

O cineasta Walter Salles concorre com o filme na categoria “Melhor Diretor” e Fernanda Torres é uma das atrizes que disputam o prêmio de “Melhor Atriz”. Confira todas as categorias que o longa foi indicado:

A expectativa é alta, principalmente após a vitória de Torres no Globo de Ouro como “Melhor Atriz em Drama” e a mais recente conquista no Satellite Awards , superando grandes atrizes como Angelina Jolie, Nicole Kidman e Tilda Swinton .

A cerimônia do Oscar ocorrerá em Los Angeles no dia 2 de março, com apresentação de Conan O’Brien. Ela será transmitida para diversos países do mundo por canais de TV e streamings.