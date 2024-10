Morre Antonio Cicero, poeta e membro da ABL, aos 79 anos

Por um tempo, morou com a família em Washington, D.C, Estados Unidos, após o o pai, Ewaldo Correia Lima, assumir um cargo executivo no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Filho de piauienses, Antonio Cicero Correia Lima nasceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de outubro de 1945. Além de poeta e filosófo e escritor, era crítico literário.

Fez pós-graduação na Georgetown University, nos Estados Unidos, em 1978 e, posteriormente, retornou ao Brasil, onde lecionou Filosofia e Lógica em universidades do Rio de Janeiro.

Cursou inicialmente filosofia na PUC do Rio de Janeiro, indo depois para o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. A graduação, no entanto, foi concluída na Universidade de Londres , devido a sua mudança em 1969 em decorrência de problemas políticos.

Em 2002, participou de uma coletânea de quatro CDs que homenageavam Carlos Drummond de Andrade, juntamente com Gabriel, o Pensador; Chico Buarque; Ronaldo Bastos e Fernando Brant .

Ele também fez parcerias com outros grandes nomes da música brasileira, como A driana Calcanhotto, Lulu Santos e Waly Salomão .

O compositor e arquiteto Fausto Nilo lamentou a morte do poeta Antonio Cicero em entrevista à rádio O POVO CBN . Ele afirmou que “está chocado” com a notícia.

No dia 10 de agosto de 2017, tomou posse da cadeira 27 da Academia Brasileira de Letras por 30 votos.

Os dois artistas se conheceram por meio de Moraes Moreira, quando o cearense se mudou para o Rio de Janeiro. Ele relembra como conviviam na época que o carioca estava iniciando sua trajetória como compositor:

“Pessoa muito bacana. Me procurou, foi na minha casa mais de uma vez. Ele brincava e dizia: ‘Não, estou querendo aprender com você essa coisa de letra e música.’. Ficamos amigos, convivi com ele nesse período. Um criador fantástico”.

E completa: “Era uma pessoa de visão ampla, de boa formação. Muito bacana. Foi um cara que viveu bem”.