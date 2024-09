Livro premiado do cearense Stênio Gardel vira peça de teatro

A história de romance do livro "A Palavra Que Resta", de Stênio Gardel, vai abordar a história de Raimundo e sua sexualidade em peça no Rio de Janeiro

A história de romance do livro “A Palavra Que Resta”, do cearense Stênio Gardel, vai virar peça de teatro com direção de Daniel Herz.

Com estreia marcada para 10 de outubro, no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro, o espetáculo traz no elenco os atores Charles Fricks, Anah Paula Secco, Paulo Hamilton, Leandro Castilho de Mello e Valéria Barcellos.

