Autores cearenses são finalistas da 66ª edição do Prêmio Jabuti

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou nesta terça-feira, 5, a relação dos finalistas da 66ª edição do Prêmio Jabuti, a mais importante premiação nacional de livros, que é referência no mercado editorial brasileiro. Com a lista final publicada, o Ceará possui duas chances de trazer o troféu para casa. Dalgo Silva e Cláudia Sousa Leitão estão entre os nomes selecionados, concorrendo nas categorias "Escritor Estreante - Poesia" e "Não-ficção - Economia Criativa", respectivamente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O prêmio é dividido em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, que são, posteriormente, subdivididos em categorias. Nesta edição, novas categorias foram criadas, totalizando 22.

Leia também | CasaCor Ceará lança novo livro assinado por Pedro Ariel Santana A lista com os 10 semifinalistas de cada categoria havia sido divulgada no dia 24 de outubro. Nela, figuravam nomes de outros cearenses, como Stênio Gardel, Emanuela Ribeiro e Socorro Acioli, autores não avançaram para a fase final da premiação, que seleciona apenas cinco nomes por categoria. Neste ano, foram 4.170 obras inscritas no Jabuti, uma sutil queda em relação a 2023, quando a seleção foi feita com base em 4.245 obras.

Dalgo Silva: amar como um ato político

Natural de Tabatinga, distrito do município de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza, Dalgo Silva concorre com o livro "Meu Amor é Político", publicado pela editora Cepe. De acordo com o site da Cepe, o livro reúne um conjunto de textos que articulam intimidade com questões coletivas, como a homofobia e os conflitos de classe. Ao inventar uma “política de afetos” ecoando preocupações atuais da literatura brasileira, o autor "concilia a reflexão sobre identidade com o exercício formal do texto poético", segundo a sinopse da editora. O livro, que marca a estreia de Dalgo na literatura, foi vencedor do Prêmio Cepe Nacional de Literatura na categoria Poesia. Além de poeta, o autor é graduado em Psicologia e mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Confira | Seminário aborda Maracatu como patrimônio cultural de Fortaleza Claudia Leitão e a economia criativa no Brasil

Cláudia Sousa Leitão, por sua vez, é finalista com "Criatividade e Emancipação nas Comunidades-Rede: Contribuições para uma Economia Criativa Brasileira", da Editora WMF Martins Fontes. O título é inspirado em "Criatividade e Dependência na Civilização Industrial", obra de Celso Furtado, publicada há 45 anos. A obra busca oferecer ao leitor subsídios originais para refletir sobre economia criativa, envolvendo e emancipando as populações em seus territórios para superar a desigualdade, a violência e o autoritarismo.

Cláudia é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e doutora em Sociologia pela Sorbonne. A autora foi Secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura entre os anos de 2011 e 2013. Sua obra também reflete a bagagem adquirida como Secretária da Cultura do Estado do Ceará (2003-2006) e como presidente da Câmara Setorial de Economia Criativa na Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece). Entenda | Concha Acústica da UFC é nomeada em homenagem a ex-aluno Prêmio Jabuti 2024: confira detalhes da premiação A cerimônia de premiação do Prêmio Jabuti 2024 acontecerá no dia 19 de novembro, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, com acesso exclusivo para convidados. O momento contará com transmissão ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.