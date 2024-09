Livros de cearenses são removidos de lista de vestibular: 'Retrocesso'

Escritores cearenses Raymundo Netto, Mailson Furtado e Dimas Carvalho tiveram os livros removidos de vestibular Crédito: Yuri Allen (Especial para O POVO)/ Aurelio Alves/ Acervo pessoal

Os livros dos escritores cearenses Dimas Carvalho, Mailson Furtado e Raymundo Netto foram removidos da lista de indicações de leitura para o vestibular 2025.1 da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA). A atualização na relação de obras foi divulgada nesta terça-feira, 17, no site da instituição. Marcada para acontecer no dia 17 de novembro deste ano, em Sobral, a prova apresentava, inicialmente, no seu conteúdo programático da Língua Portuguesa, cinco obras de autores brasileiros: Maria Firmina dos Reis (1822-1917), Itamar Vieira Júnior, Mailson Furtado, Raymundo Netto e Dimas Carvalho. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No novo comunicado, uma errata de n.º2 da Comissão Executiva de Processos Seletivos (CEPS/UVA) relata a remoção das obras “Pequenas Narrativas”, de Dimas Carvalho; “Quando o Amor é de Graça”, de Raymundo Netto; e “À Cidade”, de Mailson Furtado. Os três autores cearenses tiveram suas criações retiradas da programação do vestibular sem explicação até então.

Colunista do O POVO, o jornalista e escritor Raymundo Netto comentou que a situação foi um vexame e revelou ter descoberto da remoção da sua obra por terceiros. “Uma escola de Sobral me convidou para falar sobre o livro, era uma ação que estava realizando para democratizar o acesso a esse material. Porém, quando liguei para acertar a data, me disseram que ‘Quando o Amor é de Graça’ tinha sido tirada da lista”, explica. Inicialmente contente por ter sua publicação, com as de outros dois autores do Ceará, na relação do vestibular da Universidade do Acaraú, Raymundo relembra que, ao saber da listagem original, se viu orgulhoso e parabenizou a atitude da UVA por citar escritores locais. “A gente estava vivendo um momento interessante, aplaudindo a UVA pela decisão de retornar com a literatura regional ao vestibular, não só pelo fato de vender o livro, mas pela possibilidade de discutir literatura contemporânea feita por autores locais dentro das escolas”, conta.

O colunista afirma que, até então, não houve uma reparação por parte da CEPS/UVA sobre a retirada e que aguarda uma explicação. “Houve esse retrocesso da UVA, sem dizer nada, por motivos sombrios que ninguém sabe o que aconteceu”. "Difícil acesso aos livros" pode ter motivado remoção de obras de escritores cearenses do vestibular da UVA Também colunista do O POVO, Mailson Furtado compartilhou a errata em seu perfil no Instagram e desabafou sobre a eliminação de sua obra no vestibular de Sobral. “Nenhuma justificativa oficial foi publicada. Nenhum tratamento prévio sobre o assunto foi feito com os autores. Ou, mesmo agora, sequer um pedido de desculpas”, escreveu. Nos comentários da publicação, o argumento de que os “alunos não estavam conseguindo acessar as obras” foi levantado por internautas na tentativa de encontrar uma motivação.