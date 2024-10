Liam Payne: quem era o ex-vocalista do One Direction

Veja mais sobre a história, vida pessoal e carreira de Liam Payne Crédito: Divulgação

O cantor Liam Payne morreu nessa quarta-feira, 16 de outubro de 2024, aos 31 anos. Segundo a mídia local, o artista foi encontrado morto após ter caído do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. Milhões de fãs lamentaram o falecimento do ex-integrante da banda One Direction. O grupo rompeu em 2016 e, desde então, Payne seguia carreira solo, enquanto lutava contra alguns vícios. Veja mais sobre a história, vida pessoal e carreira do cantor inglês. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Liam Payne: carreira e trajetória na One Direction Liam James Payne nasceu em 9 de agosto de 1993 em Wolverhampton, na Inglaterra. Ele começou sua carreira na indústria musical com 14 anos, quando participou do programa The X Factor em 2008 e foi eliminado.

O artista voltou dois anos depois integrando um grupo com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik. Apesar de não conquistarem o primeiro lugar, eles assinaram um contrato com uma gravadora e formaram a One Direction. A banda foi um fenômeno e vendeu mais de 70 milhões de discos em apenas seis anos. A One Direction esteve em atividade entre 2010 e 2016, quando anunciou uma pausa por tempo indeterminado. Liam Payne: famosos lamentam morte de ex-One Direction; VEJA

Carreira como solista Após o rompimento, os integrantes seguiram carreira solo, incluindo Liam. Em 2019, lançou seu álbum "LP1", que tinha parcerias com artistas como o astro do reggaeton colombiano J. Balvin, a cantora inglesa Rita Ora e o DJ russo Zedd. Ele também teve parcerias com ícones do pop como Ed Sheeran, Charlie Puth e Ryan Tedder, do OneRepublic. Apesar de antes compor músicas sobre amor, como solista Liam escrevia e cantava sobre temas como depressão e desilusões. Em 2023, o cantor anunciou estar trabalhando em um segundo álbum, cujo primeiro single, "Teardrops", saiu em março deste ano.

Liam Payne: vida pessoal e relacionamentos Uma das últimas fotos publicadas no Snapchat de Liam Payne foi com sua namorada Kate Cassidy. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em 2022 e a influenciadora estava o acompanhando na Argentina. Além dela, Liam já se relacionou com a cantora e jurada do The X Factor Cheryl Cole no início de 2016, causando críticas quanto à grande diferença de idade entre os dois. O casal teve um filho chamado Bear, que atualmente tem 7 anos e vive fora dos holofotes. Em 2018, eles terminaram e Liam anunciou que estava namorando a modelo Maya Henry, com quem esteve junto até 2022. Segundo Maya, o relacionamento não acabou bem e ela relatou que era perseguida pelo ex-namorado.

Em maio deste ano, ela publicou o livro de ficção, mas que seria inspirado no relacionamento dos dois. Na obra, há relatos de agressão física, de relacionamento abusivo e de que ela teria sido forçada a cometer um aborto. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Liam Payne: cancelamento, luta contra o vício e saúde Devido às acusações de Maya, inclusive sobre a relação entre integrantes da One Direction, o cantor foi alvo de muitas críticas. Em uma entrevista recente ao podcast The Internet is Dead, ela afirmou que foi alertada por um amigo de Liam a não divulgar o livro, já que o artista não estaria bem.