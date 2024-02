Brasileira é detida após ser acusada de perseguir Harry Styles

Uma brasileira foi detida na Inglaterra após enviar mais de 8 mil cartas para o cantor Harry Styles e ser acusada de perseguição. Nova audiência do caso acontecerá em abril

Segundo os promotores, duas cartas foram entregues pessoalmente na residência do artista pela brasileira e alguns dos cartões enviados tinham como assunto o tema “casamento ”.

Uma brasileira está sendo acusada de perseguir o cantor Harry Styles na Inglaterra. Myra Carvalho, como foi identificada, tem 35 anos e enviou mais de 8 mil cartas ao artista em menos de um mês. Uma audiência do caso aconteceu no Harrow Crown Court, em Londres, nesta terça-feira, 20.

Documentos apresentados no tribunal mostram que ela estava hospedada em um albergue em Earl’s Court, no oeste da cidade.

De acordo com o jornal Daily Mail, os pais de Myra estiveram presentes na audiência. Já a participação dela aconteceu remotamente, por meio de uma vídeo chamada, enquanto ela se encontra detida na prisão feminina HMP Bronzefield.

Ela foi presa pelas autoridades inglesas no final de janeiro por ter causado ao artista “sério alarme e angústia”, por causa de “uma conduta — nomeadamente assédio — que equivalia a perseguição”.

Ainda segundo as acusações, as ações da mulher tiveram um “efeito adverso substancial nas atividades habituais do dia a dia” de Styles.