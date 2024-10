Liam Payne: o que aconteceu antes da morte do ex-One Direction?

O cantor Liam Payne morreu nesta quarta-feira, 16, aos 31 anos de idade Crédito: Reprodução/ Instagram @liampayne

O cantor Liam Payne morreu nessa quarta-feira, 16, aos 31 anos. Segundo a imprensa argentina, o artista foi encontrado morto em um hotel localizado na capital Buenos Aires. O ex-integrante da banda One Direction teria caído do terceiro andar do edifício localizado no bairro Palermo. O Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) de Buenos Aires confirmou a morte instantânea do cantor. Liam Payne: famosos lamentam morte de ex-One Direction; VEJA

Conforme o La Nación, a polícia da região chegou a ser chamada ao hotel para conter “um homem agressivo” e que estava sob possível “influência de drogas ou álcool”. "Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel CasaSur. Poucos minutos depois, uma equipe local do Same chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical", disse o chefe do sistema. O que teria acontecido antes da morte de Liam Payne Em meio aos rumores sobre o que teria acontecido, alguns registros divulgados pelo jornal argentino Clarín mostram como estaria o quarto em que o cantor estava hospedado.

Nas fotos há uma televisão destruída, taças, pedaços de papel alumínio, bebidas, embalagens, um isqueiro e um pó branco. O chão do local também apresenta marcas de queimado. Segundo o La Nacion, o gerente do hotel ligou para o 911 alertando sobre um hóspede agressivo que poderia estar sob efeito de drogas ou álcool devido a barulhos altos vindo do quarto pouco antes do ocorrido. O laudo final da autópsia, que diz as condições em que o cantor se encontrava antes de sua morte, ainda não foi divulgado.

As redes sociais de Liam Payne Alguns registros de Liam Payne foram compartilhados no perfil oficial do cantor no Snapchat horas antes da confirmação da morte. Nas fotos e vídeos, o artista aparece com a namorada, Kate Cassidy, durante um café da manhã. "Dia adorável na Argentina", escreveu o cantor. "Essa é a mesa de café da manhã, apenas aproveitando um café à uma da tarde", publicou.