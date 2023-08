The Town: Liam Payne cancela show no Brasil por questões de saúde

Com show no The Town, Liam Payne cancela turnê na América do Sul por questões de saúde Crédito: Divulgação

O cantor Liam Payne adiou todos os shows marcados na América do Sul nos próximos meses. A informação foi revelada pelo próprio músico em publicação no Instagram na tarde desta sexta-feira, 25. “Na última semana estive no hospital com uma grave infecção renal, é algo que não desejaria a ninguém e as ordens dos médicos são que agora preciso descansar e recuperar”, disse o artista. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Afirmando estar com o “coração pesado” por precisar adiar a turnê nos países da América do Sul, o ex-One Direction explica que estão tentando reorganizar a agenda de apresentações, mas que os ingressos já comprados vão ser reembolsados.

“Eu estava muito animado para tocar para vocês. Para todos vocês que compraram ingressos: sinto muito. (...) Por enquanto reembolsaremos os ingressos, portanto, fique atento às atualizações no ponto de compra”, detalha. LEIA MAIS The Town: veja horário dos shows e esquema de transporte público Liam Payne no Brasil: cantor faria show no The Town Com o adiamento dos shows por questão de saúde, Liam Payne cancelou a apresentação que faria no Brasil durante o Festival The Town. Marcado para subir no palco Skyline no dia 7 de setembro, a organização do evento revelou ter sido “pega de surpresa” sobre o estado de saúde do artista. Faltando cerca de uma semana para o início do festival de música que irá ocorrer em Interlagos, na cidade de São Paulo, o The Town afirma estar preparando atualizações na programação. Veja a nota do The Town sobre o cancelamento do show de Liam Payne: "Por orientações médicas, o artista Liam Payne não se apresentará mais no dia 7 de setembro. O festival também foi surpreendido sobre o estado de saúde do artista. Uma nova atração no Skyline será anunciada em breve."