3 fatores que prejudicam o funcionamento adequado dos rins

Órgãos vitais essenciais para a vida, responsáveis por filtrar o sangue e regular os fluidos, hormônios, ácidos e sais no corpo, os rins eliminam substâncias nocivas ao organismo. No entanto, diversos fatores podem causar danos a eles, resultando em lesão renal aguda ou doença renal crônica, dependendo da natureza do problema.

“Na forma aguda, o insulto ao rim ocorre rapidamente, podendo levar à perda da função dos rins de horas a dias – e é potencialmente reversível; quando crônico, o problema perdura por mais de 3 meses, ocasionando perda da função dos rins de caráter crônico e progressivo”, explica a Dra. Caroline Reigada, médica nefrologista, especialista em Medicina Interna pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e em Nefrologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Quais são as causas da insuficiência renal aguda?

Segundo a médica, a insuficiência renal aguda pode ser dividida de acordo com suas causas, que podem ser pré-renais, renais e pós-renais.