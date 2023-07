Zayn Malik fala pela primeira vez sobre saída do One Direction

Zayn Malik revela detalhes sobre saída do One Direction: "Estávamos cansados um do outro"

Zayn Malik conversou pela primeira vez sobre assuntos polêmicos que envolvem sua vida e carreira. Durante participação no programa de podcast "Call Her Daddy", exibido nesta quarta-feira, 12, o cantor desabafou sobre o período em que fez parte da One Direction.

“Eu, de forma totalmente egoísta, queria ser a primeira pessoa a fazer o próprio disco. Eu estava tipo: ‘Vou queimar a largada pela primeira vez’”, compartilhou o músico. Zayn Malik deixou o grupo em meados de 2015.

O artista também comentou que “problemas subjacentes nas amizades” entre os membros foi uma das razões que o levou a sair da banda.

Atualmente com 30 anos de idade, Zayn era um dos cinco membros da One Direction, banda britânica formada no The X Factor, em 2010. O grupo teve como integrantes os músicos Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan e Harry Styles.

“Estivemos juntos todos os dias por cinco anos e nos cansamos um do outro, para ser completamente honesto.”, afirmou. “Eu queria ser o primeiro a fazer minhas próprias coisas (...) É uma experiência muito diferente estar sozinho no palco”, acrescentou.

Após a saída do One Direction, Zayn Malik lançou três álbuns solo “Mind Of Mine” (2016), “Icarus Falls” (2018) e “Nobody Is Listening” (2021). Seu mais recente trabalho será o single “Love Like This”, que está previsto para ser lançado na próxima sexta-feira, 21 de julho.



