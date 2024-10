Liam Payne: famosos lamentam morte de ex-One Direction

Fãs e celebridades lamentaram o ocorrido. Fã da boyband One Direction, a influenciadora Camila de Lucas foi uma das primeiras a comentar o caso. "Chocada. Descanse em paz" escreveu nos stories do Instagram.

A morte repentina do cantor britânico Liam Payne causou comoção nas redes sociais. O artista morreu na última quarta-feira, 16, após cair do 3° andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Outra brasileira que se pronunciou sobre o caso foi a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes . Ela relembrou os bons momentos com o cantor no programa “Encontro”.

" Nunca vou esquecer do dia em que pude entrevistar um dos cantores que fez parte da trilha sonora da minha infância e adolescência. Esse momento estará para sempre no meu coração. Descanse em paz e obrigada por tudo", registrou.

“Ele (Liam) esteve comigo no Encontro em junho de 2018. Estava no Brasil para divulgar seu trabalho solo depois do fim do One Direction. Além de cantar, conversou com fãs e contou sobre os planos futuros. Meu carinho pros fãs”, afirmou Fátima.

Amigos homenageiam Liam Payne

Os amigos do cantor também prestaram mais homenagens ao artista. Entre eles está o cantor norte-americana Charlie Puth, que publicou um carrossel com fotos do colega e lamentou o fato através do stories.

"Estou em choque agora. Liam sempre foi tão gentil comigo. Ele foi um dos primeiros grandes artistas com quem tive a oportunidade de trabalhar. Não consigo acreditar que ele se foi...", escreveu Puth