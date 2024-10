Morre Rapper Ka, socorrista do 11 de setembro, aos 52 anos

Além de trabalhar como rapper e produtor , Ka também foi bombeiro em Nova Iorque, chegando ao posto de capitão durante sua carreira de 20 anos. Ele foi socorrista em 11 de setembro de 2001 , dia do ataque terrorista ao World Trade Center, as “Torres Gêmeas”.

Conhecido como Rapper Ka , Kaseem Ryan morreu aos 52 anos. A informação foi divulgada na última segunda-feira, 14, por meio de nota nos perfis do X (antigo Twitter ) e no Instagram do músico.

"Nascido e criado em Brownsville, no Brooklyn, Ka viveu dedicado a servir à cidade, sua comunidade e à música. Como veterano do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque, ele arriscou a própria vida para proteger os cidadãos", diz a nota.

O músico fez parte do grupo Natural Elements, formado em 1993. Ryan deixou o projeto em meio a propostas da gravadora Def Jam. Já nos anos 2000, Ka lançou 11 álbuns de estúdio e iniciou a carreira como artista solo e independente.

O último trabalho musical de Ka foi o álbum "The Thief Next to Jesus", lançado em agosto deste ano. Este último projeto se diferenciou devido às temáticas voltadas para sua religiosidade, enquanto as composições de trabalhos antigos faziam duras críticas à polícia.

"Ka se tornou capitão do Corpo de Bombeiros e foi socorrista no 11 de setembro de 2001, durante os ataques ao World Trade Center. Ele deixa um legado extraordinário como músico de estúdio, incluindo 11 marcantes discos solo", complementa o comunicado sobre a morte do cantor.