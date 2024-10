Fernanda Torres ganha prêmio com filme escolhido para o Oscar

Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva no filme "Ainda estou aqui" Crédito: Alberto Pizzoli/AFP

A atriz Fernanda Torres foi homenageada na quinta-feira, 10, pelo Critic's Choice Awards – associação de críticos de cinema dos Estados Unidos, considerada a principal do setor – por sua atuação em "Ainda Estou Aqui". Intérprete de Eunice Paiva, personagem do filme brasileiro selecionado para disputar uma vaga no Oscar 2025, Fernanda irá receber o prêmio "Latin Celebration", honraria que destaca os artistas latinos-americanos na indústria cinematográfica. Parte das homenagens da 4ª edição do Celebration of Latino Cinema and Television, a entrega do prêmio acontece no dia 22 de outubro, no Egyptian Theatre, localizado em Hollywood.

"Nós, brasileiros, às vezes, nos sentimos como o primo estranho da comunidade latina, isolados nesse país continental que é o Brasil, com 200 milhões de falantes de português, cercados pelos hermanos. Era um ano difícil, com atuações muito lindas de outras atrizes, foi uma honra e uma surpresa imensa", disse a atriz ao O Globo. Além de Fernanda, a atriz estadunidense com ascendência porto-riquenha e dominicana Zoe Saldaña e o cineasta uruguaio Fede Alvarez também vão receber a honraria internacional pelos filmes "Emilia Perez" e "Alien: Romulus", respectivamente.