Filme tem estreia com 11 saídas da sala e vômito; conheça Terrifier 3

Diferentemente do Joker de Joaquin Phoenix, Art retorna às telas do cinema com o intuito de chocar o público com sua extrema violência. Nos dois primeiros filmes, causou espanto com tanto derramamento de sangue e, no fechamento da trilogia, não deverá ser diferente.

Terrifier 3: de curta-metragem a projeto milionário

A história de Terrifier começou em 2008, quando Art apareceu como personagem coadjuvante no curta-metragem The 9th Circle, escrito e dirigido por Damien Leone. Graças à obra, surgiu uma arrecadação colaborativa para produzir um filme exclusivo do palhaço.

Apesar de ter chamado a atenção de alguns apreciadores alternativos, a meta de valores necessária à produção não foi alcançada. No entanto, Phil Falcone ajudou a financiar o projeto em troca de um crédito de produtor.