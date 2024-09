'Ainda Estou Aqui' vence Melhor Roteiro no Festival de Veneza

Filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, venceu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, venceu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival Internacional de Veneza 2024. Os roteiristas do longa, Murilo Hauser e Heitor Lorega, subiram ao palco para recebê-lo.

No discurso, eles agradeceram a família que inspirou a história do filme. Também dedicaram a vitória ao diretor Walter Salles e ao elenco do filme, que tem Fernanda Torres e Selton Mello entre os nomes.

“Ainda Estou Aqui” se passa no Brasil de 1971, época da ditadura militar. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, o longa acompanha uma mulher casada, interpretada por Torres, que precisa mudar se torna ativista dos direitos humanos após o desaparecimento do marido.