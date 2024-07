Fernanda Torres entra para rede social e vira ‘booktoker’; confira

A atriz Fernanda Torres cedeu ao TikTok e criou um perfil na plataforma para compartilhar dicas de livros. A ideia foi inspirada pela influenciadora americana Courtney Henning Novak, que viralizou ao publicar uma resenha sobre Machado de Assis.

“Uma das coisas mais legais que aconteceu dentro dessa plataforma foi a viralização do ‘Brás Cubas’, do Machado de Assis. Isso é uma coisa extraordinária. A gente deve isso a Courtney Novak, que é uma influenciadora, uma ‘TikToker’, e ela se propôs a ler livros de todo o mundo e comentar”, disse Fernanda no primeiro vídeo.

