Rock in Rio: relembre shows inesquecíveis, recordes de público e mais

A 10ª edição do evento no Brasil começa nesta sexta-feira, 13. Relembre quais foram os shows e recordes de público no Rock in Rio

A 10ª edição do Rock in Rio no Brasil inicia nesta sexta-feira, 13, e os shows seguem até o dia 22 de setembro, na Cidade do Rock, localizada no Parque dos Atletas, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O evento já teve 22 edições desde 1985, sendo nove no Rio de Janeiro, nove em Portugal, três na Espanha e uma nos Estados Unidos. Relembre os shows inesquecíveis, recordes de público e momentos marcantes do Rock in Rio Brasil.

Rock in Rio 2024: relembre os shows inesquecíveis

Rock in Rio 1985: Ney Matogrosso

A primeira atração do Rock in Rio na história do evento foi o cantor Ney Matogrosso, que se apresentou em 1985, no mesmo palco que celebridades como as banda Queen e Iron Maiden e os cantores Baby Consuelo, Pepeu Gomes e Erasmo Carlos se apresentariam no mesmo dia.