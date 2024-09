Rock in Rio 2024 ao vivo: onde assistir aos shows em casa

Após sete anos sendo transmitido apenas na TV paga e em serviço de streaming, o Rock in Rio volta na TV aberta. Crédito: Reprodução: Instagram do Rock in Rio

O Rock in Rio 2024 começa no dia 13 e terá seu último show no dia 22 de setembro no Parque dos Atletas, mais conhecido como Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Na edição deste ano, o evento será transmitido não só na TV fechada e nos aplicativos de streaming, mas também na TV aberta. Rock in Rio 2024: CONFIRA programação completa, atrações, ingressos e mais

Depois de sete anos transmitido apenas na TV paga pelo Multishow e no serviço de streaming Globoplay, o Rock in Rio volta a ganhar cobertura também na TV aberta.

A TV Globo será a emissora responsável por transmitir ao vivo as últimas apresentações do Palco Mundo, consideradas as principais atrações de cada dia. TV aberta: TV Globo TV fechada:

Multishow Streaming: Globoplay VEJA também: Will Smith é anunciado como atração do festival

