Rock in Rio 2024: veja previsão do tempo no RJ de 13/09 a 22/09

Previsão do tempo no Rio de Janeiro (RJ) durante o Rock in Rio 2024 Crédito: Tâni Rêgo/ Agência Brasil

Um dia antes da estreia do Rock in Rio 2024, o Alerta Rio, um sistema de monitoramento e alerta de chuvas da capital, divulgou nesta quinta-feira, 12, que as condições climáticas continuarão sendo influenciadas por uma massa de ar seca e quente. Na prática, o céu estará entre claro e parcialmente nublado e não há previsão de chuva nos próximos dias, mas as temperaturas se manterão elevadas, com máxima prevista de 40 °C, e umidade relativa do ar entre 21% e 30%. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a previsão completa do tempo para o Rio de Janeiro para todos os dias do Rock in Rio 2024, de acordo com as informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE).

Rock in Rio 2024: VEJA programação completa do evento

Rock in Rio 2024: previsão do tempo de 13/09 a 22/09 Os dias 16 a 18 de setembro não estarão incluídos na previsão do tempo, pois não estão previstos na programação do Rock in Rio. O evento retorna na quinta-feira, 19, e se estende até o domingo, 22, quando será encerrado. Rock in Rio 2024: previsão para 13/09 (sexta-feira) Temperatura mínima: 24 °C

24 °C Temperatura máxima: 33 °C

33 °C Previsão de chuva: 5% Rock in Rio 2024: previsão para 14/09 (sábado) Temperatura mínima: 24 °C

24 °C Temperatura máxima: 33 °C

33 °C Previsão de chuva: 5% Rock in Rio 2024: previsão para 15/09 (domingo) Temperatura mínima: 22 °C

22 °C Temperatura máxima: 30 °C

30 °C Previsão de chuva: 5% SAIBA MAIS | Rock in Rio 2024: Will Smith é anunciado como atração do festival



Rock in Rio 2024: previsão para 19/09 (quinta-feira) Temperatura mínima: 23 °C

23 °C Temperatura máxima: 31 °C

31 °C Previsão de chuva: 5% (Previsão estendida estimada pelo Modelo Ensemble) Rock in Rio 2024: previsão para 20/09 (sexta-feira) Temperatura mínima: 22 °C

22 °C Temperatura máxima: 31 °C

31 °C Previsão de chuva: 5% (Previsão estendida estimada pelo Modelo Ensemble) Rock in Rio 2024: previsão para 21/09 (sábado)

Temperatura mínima: 23 °C

23 °C Temperatura máxima: 31 °C

31 °C Previsão de chuva: 5% (Previsão estendida estimada pelo Modelo Ensemble)

Rock in Rio 2024: previsão para 22/09 (domingo) Temperatura mínima: 22 °C

22 °C Temperatura máxima: 30 °C

30 °C Previsão de chuva: 5% (Previsão estendida estimada pelo Modelo Ensemble) Rock in Rio 2024: previsão do tempo detalhada de 13/09 a 15/09 O sistema Alerta Rio disponibiliza uma previsão detalhada para os três primeiros dias do Rock in Rio 2024, incluindo tempo estável no município em função de um sistema de alta pressão entre a sexta-feira (13/09) e o sábado (14/09). Nos dois primeiros dias, os ventos poderão variar entre fracos e moderados, sendo mais intensos no período da manhã. Além disso, considerando o monitoramento, a umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30%.