Rock in Rio 2024: veja o que pode e não pode levar

O Rock in Rio, um dos maiores e mais icônicos festivais de música do mundo, retorna neste ano nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. Mas, para garantir a segurança no evento, é fundamental estar atento às normas de itens permitidos e proibidos no festival.

Todos os itens devem ser de uso pessoal e não podem ter nada de metal, vidro ou espelho. Além de nada de spray, produtos inflamáveis, objetos cortantes, ou outros que tenham a possibilidade de virar uma arma branca.

Veja a seguir a lista completa do que pode e do que não pode levar para a Cidade do Rock.