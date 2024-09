Rock in Rio 2024 ainda tem ingressos para vender? Confira

As vendas dos ingressos do Rock in Rio ainda estão abertas, mas quatro dias já estão esgotados; confira dias e onde comprar Crédito: Pexels / Wendy Wei

O Rock in Rio 2024 começa nesta sexta, 13, e terá seu último show no dia 22 de setembro, no Parque dos Atletas, mais conhecido como Cidade do Rock, no Rio de Janeiro (RJ). Apesar dos ingressos dos dias 13, 14, 20 e 22 de setembro já estarem esgotados, ainda há dias disponíveis. Rock in Rio 2024: VEJA previsão do tempo no RJ de 13/09 a 22/09

O Rock in Rio Card e as pré-vendas exclusivas do Rock in Rio Club e do Itaú já estão esgotados, além dos ingressos nos dias citados acima. Mas ainda há uma chance de garantir a presença no festival dos dias 15, 19 e 21 de setembro.

Confira as atrações de cada dia: 15 de setembro

Palco Mundo

Avenged Sevenfold



Evanescence



Journey



Os Paralamas do Sucesso



Palco Sunset



Deep Purple



Incubus



Planet Hemp convida Pitty



Barão Vermelho



New Dance Order



ArtBat



Mila Journeé



Binaryh



RUBACK



Espaço Favela



Mc Poze do Rodo



Mc Hariel



Ster



Global Village



Anees



Terra Celta



Larissa Luz



Supernova



Dead Fish



Crypta



Black Pantera



The Mönic convida Eskröta

19 de setembro

Palco Mundo

Ed Sheeran



Charlie Puth



Joss Stone



Jão



Palco Sunset



Gloria Groove



Ferrugem convida Gilsons



Filipe Rte convida Caio Luccas



Pedro Sampaio



New Dance Order



Wade



Victor Lou



Gabe



Illusionize



Espaço Favela



Xande de Pilares



Fundo de Quintal



Vinny Santa Fé



Global Village



Noa Kirel



Bixiga 70



Sambaiana



Supernova



Lil Whind e convidados



Aka Rasta



Young Piva



Wc No Beat convida Mc Gabzin, Felp 22 e Mc TH 21 de setembro: Dia Brasil

Palco Mundo



Pra Sempre Rock

Capital Inicial



Detonautas



NX Zero



Pitty



Rogério Flausino



Toni Garrido

Pra Sempre Sertanejo

Chitãozinho & Xororó



Orquestra Sinfônica Heliópolis



Ana Castela



Junior



Luan Santana



Simone Mendes

Pra Sempre MPB



BaianaSystemCarlinhos Brown



Daniela Mercury



Gaby Amarantos



Majur



Margareth Menezes



Ney Matogrosso

Pra Sempre Trap

Cabelinho



Filipe Ret



KayBlack



Matuê



Orochi



Ryan SP



Veigh

Palco Sunset



Pra Sempre Pop Duda Beat



Gloria Groove



Ivete Sangalo



Jão



Luísa Sonza



Lulu Santos

Pra Sempre Samba

Zeca Pagodinho



Alcione



Diogo Nogueira



Jorge Aragão



Maria Rita



Xande de Pilares

Pra Sempre Rap



Criolo



Djonga



Karol Conká



Marcelo D2



Rael



Rincon Sapiência



Xamã

New Dance Order

Pra Sempre Eletrônica Mochakk



Beltran X Classmatic



Eli Iwasa X Ratier



Maz X Antdot

Espaço Favela