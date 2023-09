Há 10 anos, Beyoncé homenageava cearense em show no Castelão

Durante um pout-pourri de “I Will Always Love You” (de Whitney Houston) e “Halo”, momento do show destinado a homenagens, Beyoncé pronunciou o nome de André e apontou para cima. A memória do fotógrafo ecoou no Castelão e, naquele momento, se consagrava o amor de fã e a fé dos amigos.

Com passagens compradas e hotel reservado, André iria ao show da cantora na edição do Rock in Rio daquele ano, em novembro, mas morreu até mesmo antes da confirmação de que Beyoncé viria a Fortaleza .

Para que Beyoncé falasse de André, a movimentação foi intensa. Bruno explica que escreveu cartas em inglês, falou com a produção do show em Fortaleza, produziu cartaz com foto de André para o show e publicou a campanha no Facebook. Nas redes sociais, o movimento teve mais de 3 mil compartilhamentos.

"Há quem acredite que nesse, mesmo dia do show, houve uma formação no céu entre a lua e uma estrela muito próxima. Dava a entender que era um sorrisinho dele e um sinalzinho que ele tinha no rosto, como se fosse ele olhando pra gente lá de cima”, segue.

“Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele estava lá. Era um sonho dele viver isso. Porque era uma energia muito forte e eu não tô falando só do meu desejo particular, tinha muita gente torcendo para que desse certo. A gente conseguiu, ela cantou para o André", conta Bruno de Castro, jornalista amigo de André e idealizador da campanha.

“Só quem viveu uma amizade na intensidade que nós vivemos entende a imensidão daquele simples 'André' que ela falou no meio do refrão de 'Halo'. Pode parecer pequeno pra muita gente, mas pra mim foi um jeito de a Beyoncé ajudar a deixar o André eterno”, ressalta.

Como André Salgado morreu?

André Salgado faleceu na manhã do dia 26 de maio de 2013 ao cair do 21º andar do Condomínio Jardins do Alto, localizado na zona Leste de Natal, no Rio Grande do Norte. Segundo o Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep) de Natal, André estava fotografando amigos na sacada do 21º andar do edifício, quando, ao passar de uma laje para outra, se desequilibrou e caiu.

Relembre o show de Beyoncé em Fortaleza:

Ao som de “Run the World”, ela surgiu no palco às 20h55min, quase meia hora depois do previsto. “Fortaleza, Brasil, não acredito que tanta gente veio aqui hoje. Muito obrigada”, disse em inglês.

Acompanhada de oito bailarinas e dois dançarinos que se revezavam no palco, dançando até balé clássico, Beyoncé foi num crescente. O auge veio com a famosa “Single Ladies”. Em “Crazy in Love” a artista fez questão de agradecer aos fãs que passaram o dia todo na fila, à sua espera. “Halo” e “1+1”, cantada sobre um piano, foram outros grandes momentos.