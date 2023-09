Itens de Freddie Mercury são arrematados por brasileiro em leilão

Uma variedade de artigos e itens raros de Freddie Mercury foram leiloados no início do mês de setembro. Organizado pela Sotheby's, casa de leilões britânica, cerca de 1.500 objetos da coleção particular do vocalista do Queen foram colocados à venda por Mary Austin, ex-namorada do músico.

O empresário Rafael Reisman arrematou 40 peças disponíveis no leilão. Artigos raros, como a coroa e o manto vermelho utilizados por Freddie em shows do Queen que marcaram história, foram adquiridos pelo brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Foi difícil conter a ansiedade e emoção, eram as peças de vestuário mais importantes de toda sua carreira, essa imagem está tão incrustada em nossas mentes como a jaqueta de Michael Jackson em 'Thriller' ou o macacão da águia de Elvis Presley”,descreveu Rafael em entrevista ao “Fantástico”, programa da Rede Globo.