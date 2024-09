Rock in Rio 2024: programação hoje, sexta, 13 de setembro (13/09)

Saiba quem toca e canta hoje, sexta, 13 de setembro (13/09), na programação de shows do festival Rock in Rio 2024 (RJ). Confira horário de cada atração

Hoje, sexta, 13 de setembro (13/09), a programação dos shows do Rock in Rio 2024 começa no Palco Mundo ao som de Matuê, Will e Teto, representando a 30praum.

Os rappers entram às 16h40min (horário de Brasília) para animar a cidade do rock. Confira quem canta e toca no festival nesta noite, no Rio de Janeiro.

Embalado por artistas nacionais e internacionais, o Rock in Rio apresenta a sua edição de 2024 com a presença de nomes como Katy Perry, Travis Scott e Pedro Sampaio no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.