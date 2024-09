Com Taylor Swift liderando as vitórias, prêmio especial para Katy Perry e recorde de Anitta, veja tudo o que aconteceu no VMA 2024

A cantora brasileira Anitta foi uma das primeiras a chegar à premiação, com seu look com véu e meia brancos , que também foi usado por Lisa, do grupo de K-pop Blackpink.

Sabrina Carpenter apostou em look que homenageou Madonna , inclusive com penteado que remete à cantora. Premiada na categoria artista revelação , Chappell Roan apostou em um estilo gótico.

Na premiação principal, Eminem foi o primeiro a se apresentar, com seus maiores sucessos. Em seguida, a colombiana Karol G foi uma das representantes latinas com sua canção “Si Antes Te Hubiera Conocido”.

O grupo nipo-coreano Le Sserafim abriu as apresentações da noite, no pré-show do evento, com os hits “1-800-hot-n-fun” e “Crazy”.

Anitta foi um dos destaques da noite com apresentação de sua parceria com DJ Khaled e Fat Joe, “Paradise”. A brasileira também animou o público com “Alegria” e “Savage Funk”.



Sabrina Carpenter apresentou um pocket show com seus maiores sucessos incluindo “Please Please Please”, “Taste” e “Expresso”, em um palco com decoração de astronautas.

VMA 2024: Katy Perry ganha prêmio por seu impacto na indústria

A intérprete de “Firework”, Katy Perry, também se apresentou no palco do VMA, performando seus maiores sucessos. Ela cantou duas das músicas do seu próximo álbum: “I’m His, His Mine”, parceria com o rapper Doechii, e “Lifetimes”.