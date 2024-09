Looks do VMA 2024: veja quem se destacou na premiação

A cerimônia do VMA 2024, na noite dessa quarta, 11, recebeu artistas como Anitta, Lisa, Taylor Swift e Sabrina Carpenter no tapete vermelho. Veja o que as celebridades estavam vestindo Crédito: ANGELA WEISS / AFP

A edição número 40 do Video Music Awards, o VMA da MTV, aconteceu na noite dessa quarta-feira, 11. Uma das principais premiações da música, os artistas costumam aproveitar o momento para chamar atenção com os looks escolhidos. As celebridades que compareceram ao evento ousaram em combinações principalmente nas cores preto e branco com véus e recortes. Veja a seguir o que artistas como Anitta, Lisa, Taylor Swift e Sabrina Carpenter estavam vestindo. Looks do VMA 2024: Anitta e Lisa (Blackpink) Anitta foi uma das primeiras aparições e vestiu um véu e meia brancos, estilo "noiva". O vestido tipo corset curto tem uma barra com tiras. Visualmente semelhante ao look da cantora de K-pop Lisa, que trouxe um corset de tecido fluido na saia e no capuz.

Crédito: ANGELA WEISS / AFP Looks do VMA 2024: Taylor Swift e Sabrina Carpenter Taylor trouxe um xadrez amarelo com preto, enquanto Sabrina Carpenter homenageou Madonna usando um vestido simples e brilhante com um penteado que remete à artista. Crédito: ANGELA WEISS / AFP