Emmy 2024: série histórica sobre o Japão lidera indicações

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", exibida no Disney+, lidera indicações no Emmy 2024 Crédito: FX/Disney+/Divulgação

A série dramática de sucesso "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", que transportou os espectadores para o Japão do início do século XVII, liderou as indicações ao Emmy nesta quarta-feira, 17, ao receber 25 nomeações. Protagonizado por Jeremy Allen White, "O Urso" quebrou o recorde de comédia com o maior número de indicações em um único ano: 23. A série de drama passou à frente de "Only Murders in the Building", com Selena Gomez, que recebeu 21 indicações. Já "True Detective: Terra Noturna", estrelado por Jodie Foster, saiu na frente entre as séries limitadas ou antológicas, obtendo 19 indicações.

Os indicados foram anunciados por Tony Hale ("Veep") e Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary") em uma cerimônia transmitida ao vivo de Los Angeles, nos EUA. A votação final para o 76º Emmy Awards está marcada para agosto, antes da cerimônia prevista para 15 de setembro. Emmy 2024: veja lista de indicados nas principais categorias “Xógum” lidera indicações no Emmy 2024 Exibido no Brasil pelo Disney+, "Xógum", adaptado do romance de ficção histórica de James Clavell, retrata a complexa e mortal política do Japão feudal.

A produção conquistou nomeações nas principais categorias, como de “Melhor série dramática”, “Melhor ator de drama” e “Melhor atriz de drama”. Os votantes da Academia de Televisão não se deixaram intimidar pelo uso intenso de legendas na série e indicaram vários atores de seu notável elenco de heróis e vilões japoneses, incluindo Anna Sawai e Hiroyuki Sanada. Com mais duas temporadas já em produção, "Xógum" é um dos favoritos nas categorias de drama este ano. "Tem tudo a seu favor em termos de atuação, roteiro, direção" e muitas categorias técnicas, disse Pete Hammond, colunista de prêmios do Deadline, à AFP. “Xógum” enfrenta a concorrência da temporada final de "The Crown", saga da realeza britânica da Netflix, e de "The Morning Show" da Apple, estrelada por Jennifer Aniston. Confira: Eva Longoria entra para elenco de ‘Only Murders In the Building’ Com Jeremy Allen White, “O Urso” retorna ao Emmy Ambientado em um restaurante caótico de Chicago, nos EUA, administrado por um grupo de chefs unidos, mas abrasivos e às vezes abusivos, "O Urso" lidera as categorias de comédia e fez história com suas 23 indicações.

"O Urso", que no último Emmy levou vários prêmios por sua temporada de estreia, voltou com uma segunda temporada ainda mais ambiciosa e experimental. Curiosamente inscrito nas categorias de comédia, apesar de lidar com questões impactantes como luto e vício, "O Urso" concorre contra séries como "Hacks", "Abbott Elementary", "Only Murders in the Building" e "Segura a Onda". Leia a crítica: Traumas em profusão em 'Bebê Rena', da Netflix