Katy Perry e Taylor Swift com ruas no Nordeste? Entenda o rumor

Ruas com os nomes de Katy Perry e Taylor Swift no Nordeste viralizaram nas redes sociais, mas a informação foi negada por prefeituras

Elas, no entanto, não seriam as únicas a levar o nome de uma diva pop. Outra publicação, também com captura de tela, mostra a existência de mais um logradouro nomeado de “ Katy Perry ”, desta vez no interior de Pernambuco, em Garanhuns.

Ruas Katy Perry e Taylor Swift ? Este foi o assunto para os usuários da bolha pop do X (Twitter) na quinta-feira, 4. Uma captura de tela viralizou na rede social, mostrando duas ruas paralelas com os nomes das cantoras , localizadas supostamente na cidade de São Bento, na Paraíba.

Apesar da euforia dos usuários nas redes sociais com os nomes das ruas - que renderam até memes com a descoberta, a informação não é verdadeira. De acordo com a base de dados dos Correios, não existem endereços com essa nomenclatura.

Além disso, há uma lei federal no Brasil, a de Nº 6.454/1977, que proíbe atribuir nome de uma pessoa viva a um bem público, como ruas e avenidas.

Ao site Splash, as prefeituras das cidades também se pronunciaram. O prefeito de São Bento, Jarques Lúcio, explicou que as duas ruas fazem parte de um novo loteamento do município e que, apesar de haver moradores, os logradouros não estão com nomes definidos.