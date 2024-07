Emmy 2024: onde assistir às séries indicadas ao prêmio

Confira a lista completa de filmes indicados e onde assisti-los, com as categorias, sinopse e plataformas de streaming.

Sinopse : Uma comédia sobre local de trabalho que acompanha um grupo de professores dedicados e apaixonados, e um diretor ligeiramente surdo navegando pelo sistema de escolas públicas da Filadélfia. Apesar de todas as dificuldades, eles estão determinados a ajudar seus alunos a terem sucesso na vida, e embora esses incríveis servidores públicos possam estar em menor número e sem recursos, eles amam o que fazem, mesmo não amando a atitude do distrito escolar em relação à educação das crianças.

Emmy 2024: Palm Royale



Categoria: melhor série de comédia

Sinopse: Maxine está pronta para começar uma nova vida em Palm Beach. Ao tentar ingressar em um clube de elite, ela descobre vários segredos—enquanto esconde os seus próprios. Para conseguir patrocinadores, Maxine precisa impressionar em um leilão de caridade, mas cheques sem fundo e um barman suspeito a perseguem.

Onde assistir: Apple TV

Emmy 2024: Reservation Dogs



Categoria: melhor série de comédia

Sinopse: Uma comédia que acompanha quatro adolescentes indígenas da zona rural do Oklahoma que assaltam, roubam e economizam para ir para a terra longínqua exótica e misteriosa da Califórnia.

Onde assistir: Star +

Emmy 2024: O Urso



Categoria: melhor série de comédia

Sinopse: O Urso, a nova série de comédia da FX, fala sobre comida, família, a insanidade do trabalho duro, a beleza do senso de urgência e seus diversos pontos negativos. O jovem chefe Carmy luta para transformar tanto o The Original Beef de Chicago quanto a si mesmo, trabalhando ao lado de uma equipe de cozinha medíocre que acaba se transformando em sua família.

Onde assistir: Disney +

Emmy 2024: What We Do In The Shadows



Categoria: melhor série de comédia

Sinopse: Seja bem-vindo à casa de O Grande Vampiro. Protegidos por crucifixos, um grupo de cineastas entra com suas câmeras para registrar a intimidade de quatro imortais que compartilham o lar em um subúrbio da Nova Zelândia. Enquanto eles lidam com os conflitos naturais da convivência, como quem lava os pratos ou o cuidado para não estragar os móveis com o sangue das vítimas, eles tentam se manter atualizados tanto com a vida moderna como com todo o século passado.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Emmy 2024: O Problema dos Três Corpos



Categoria: melhor série dramática

Sinopse: Baseado na trilogia de livros com o mesmo título, "O Problema dos 3 Corpos", do autor Cixin Liu - vencedor dos prêmios Yinhe, Hugo e Locus - a série produzida pela Netflix, com os criadores de Game of Thrones, se passa na China em meio à sua Revolução Cultural, ao final dos anos de 1960. Com um grupo de astrofísicos, militares e engenheiros que decidem realizar um projeto para se comunicar com possíveis vidas fora da Terra, a decisão tomada por eles repercute na humanidade após cinquenta anos, ameaçando-a por forças desconhecidas.

Onde assistir: Netflix

Emmy 2024: Fallout



Categoria: melhor série de dramática

Sinopse: Baseada no videogame de RPG Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game lançado em 1997 pela Interplay Productions, a série Fallout segue uma realidade alternativa onde, após a Segunda Guerra Mundial, o avanço tecnológico da guerra gerou sérias consequências para uma troca nuclear apocalíptica, colocando a humanidade à beira de um colapso.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Emmy 2024: Sr. e Sra. Smith



Categoria: melhor série de dramática

Sinopse: John e Jane Smith (Brad Pitt e Angelina Jolie), casal mais ou menos feliz que trabalha em organizações rivais sem um saber sobre a atividade do outro, descobrem que serão alvos um do outro.

Onde assistir: Disney + e Amazon Prime Video

Emmy 2024: Xógum



Categoria: melhor série de dramática

Sinopse: Xógum é uma saga sobre o universo mítico dos samurais e das cortesãs, numa trama que une política, religião, guerra e romance. Ambientado nos anos 1600, época das grandes navegações e das conquistas de novos mundos, o livro narra a trajetória do piloto inglês John Blackthorne.

Onde assistir: Disney +

Emmy 2024: Slow Horses



Categoria: melhor série de dramática

Sinopse: Esta série de espionagem com toques de drama e humor negro conta a história de uma equipe de agentes da inteligência britânica que trabalha em um dos departamentos de pior reputação do MI5 devido a inúmeros erros que custaram suas carreiras. Liderados por Jackson Lamb (o vencedor do Oscar Gary Oldman), um líder brilhante, mas irascível, eles navegarão pelos artifícios do mundo da espionagem para defender a Inglaterra das forças do mal.

Onde assistir: AppleTV

Emmy 2024: The Crown



Categoria: melhor série de dramática

Sinopse: Inspirada em acontecimentos reais, esta série de ficção dramatiza a vida da rainha Elizabeth II e os eventos políticos e pessoais que moldaram seu reinado. Watch all you want. Esta série venceu o Emmy e o Globo de Ouro de Melhor Série Dramática e rendeu Emmys para Olivia Colman e outros.

Onde assistir: Nexflix

Emmy 2024:The Gilded Age



Categoria: melhor série de dramática

Sinopse: The Gilded Age começa em 1882, com a jovem Marian Brook (Jacobson) se mudando da Pensilvânia rural para a cidade de Nova York após a morte de seu pai para viver com suas tias ricas, Agnes van Rhijn (Baranski) e Ada Brook (Nixon).

Onde assistir: Max e Amazon Prime Video

Emmy 2024: The Morning Show



Categoria: melhor série de dramática

Sinopse: Há muitos anos, Alex Levy (Jennifer Aniston) é a diretora do The Morning Show, um programa de TV matinal de prestígio que parece ter revolucionado a televisão americana. Quando Mitch Kessler (Steve Carell), seu parceiro de trabalho há 15 anos, é demitido por ser acusado de má conduta sexual, a jornalista se esforça para manter seu emprego como âncora principal, enquanto trava uma batalha contra Bradley Jackson (Reese Witherspoon), uma novata que quer roubar seu lugar.

Onde assistir: Apple TV

Emmy 2024: Bebê Rena



Categoria: melhor série limitada ou antologia

Sinopse: Quando um comediante em dificuldades demonstra um ato de gentileza para com uma mulher vulnerável, isso desencadeia uma obsessão sufocante que ameaça destruir a vida de ambos.

Onde assistir: Netflix

Emmy 2024: Fargo



Categoria: melhor série limitada ou antologia

Sinopse: Um andarilho chamado Lorne Malvo chega à pequena cidade de Minnesota e influencia a população com sua malícia e violência, incluindo o vendedor de seguros sobrecarregado Lester Nygaard.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Emmy 2024: Uma Questão de Química



Categoria: melhor série limitada ou antologia

Sinopse: Na década de 1950, o sonho de Elizabeth Zott de ser uma cientista é desafiado por uma sociedade que diz que as mulheres pertencem apenas à esfera doméstica. Ela aceita um emprego em um programa de culinária na TV e se propõe a ensinar a uma nação de donas de casa subestimadas muito mais do que receitas.

Onde assistir: Apple TV

Emmy 2024: Ripley



Categoria: melhor série limitada ou antologia

Sinopse: A vida de trambiques de Tom Ripley em Nova York dá uma reviravolta quando ele aceita a proposta de trazer da Europa o filho de um milionário.

Onde assistir: Netflix

Emmy 2024: True Detective: Night Country



Categoria: melhor série limitada ou antologia

Sinopse: Quando a longa noite de inverno cai em Ennis, Alasca, os oito homens que operam a Estação de Pesquisa Ártica Tsalal desaparecem sem deixar rasto.

Onde assistir: Max