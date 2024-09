Lollapalooza Brasil 25: veja programação de shows dividida por dia

Shows do Lollapalooza Brasil 2025 acontece nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Um dos festivais de música mais aguardados do Brasil, o Lollapalooza divulgou nesta terça-feira, 10, a programação de shows dividida por data.

Marcado para acontecer entre os dias 28 e 30 de março do ano que vem, nomes como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake e Alanis Morissette se preparam para fazer shows no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

No primeiro dia de evento, 28 de março, uma sexta-feira, as apresentações principais ficam por conta de Olivia Rodrigo – que faz sua estreia no Brasil – e do grupo de música alternativa Rüfüs Du Sol.