Justiça Eleitoral proíbe show de Amado Batista em cidade de Pernambuco

A Justiça Eleitoral proibiu nesta quarta-feira (28) a realização de um show do cantor Amado Batista que aconteceria na cidade de Carnaubeira da Penha, no interior de Pernambuco, na semana das eleições municipais.

O custo da realização do show, segundo dados da Prefeitura, seria de R$ 350 mil, para a cidade que possui cerca de 13 mil habitantes (IBGE).

Justiça proíbe show de Amado Batista



De acordo com a Folha de S.Paulo, a juíza Letícia Caroline de Castro Cavalcante, da 69ª Zona Eleitoral de Mirandiba, atendeu a um pedido do Ministério Público Eleitoral após representação do procurador Cristiano Pimentel, do Ministério Público de Contas de Pernambuco.