Ex-companheira de Gugu renuncia herança de apresentador, diz site

Rose Miriam, ex-companheira de Gugu Liberato, desiste de briga por herança do apresentador Crédito: Reprodução/Instagram @rosemiriamoficial

O conflito familiar envolvendo os filhos e a ex-esposa de Gugu Liberato (1959-2019) pode estar chegando ao fim. Conforme o portal Léo Dias, Rose Miriam, mãe dos filhos do ex-apresentador do SBT, desistiu da disputa pela herança deixada por Gugu. Na publicação desta quinta-feira, 29, o site detalha que Rose renunciou à ação que movia para comprovar a união estável com Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu, e então receber parte do espólio do comunicador paulista.

O conflito familiar teve início após João Augusto, na época com 17 anos de idade, ser contra o ingresso da mãe no espólio do pai. Ele seguiu ao lado de Aparecida de Fátima Liberato Caetano, irmã de Gugu e inventariante de seu testamento – pessoa responsável pela administração dos bens deixados pelo falecido –, não reconhecendo a união estável dos pais.