Tony Ramos revela doença que causou sangramento intracraniano

Com o diagnóstico do vírus Epstein-Barr que o fez ser internado, Tony Ramos comenta sobre futuros trabalhos na televisão

“Não bati, não caí, não quebrei, não houve nada. Fizeram uma extração de liquor da espinha (...) E chegaram à conclusão de que eu tinha o Epstein-Barr , uma virose que todos nós temos no corpo, é o que causa a catapora, a mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito vulnerável e consequentemente o Epstein-Barr despertou, se aproveitou e gerou isso ”, detalha.

Durante participação no “Mais Você” , da Globo, nesta terça-feira, 27, o artista paranaense revelou ter recebido o diagnóstico do vírus Epstein-Barr.

Na ocasião, ele passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, em decorrência de um hematoma subdural (sangramento intracraniano).

Com 76 anos de idade, o global precisou ser internado no dia 16 de maio após Lidiane Barbosa, sua esposa, o encontrar desacordado em casa.

Na época do incidente, Tony estava em cartaz com a peça “O que só sabemos juntos”, espetáculo em que compartilha a cena com Denise Fraga , e também gravava o novo filme “A Lista” ao lado de Lília Cabral .

“A alta absoluta foi dia 1º de julho e eu fui terminar o filme no dia seguinte. Deus permitiu que eu tivesse isso. Foi uma permissão absolutamente divina de eu ter tido esse atendimento, voltar para terminar o filme, fazer teatro e me apresentar no final do ano para a televisão”, recorda.

Saiba mais | Rede Globo cancela programa especial sobre Marília Mendonça

Afirmando estar bem e recuperado, Tony Ramos detalha que retornou com as atividades artísticas e que, em breve, deverá lançar novas produções para a televisão.