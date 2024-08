Suspeitos pela morte de Matthew Perry, de 'Friends', são presos

Matthew Perry, ator de "Friends", é enterrado em Los Angeles Crédito: Chris Delmas / AFP

A Polícia de Los Angeles afirmou na quinta-feira, 15, que foram apresentadas denúncias criminais contra cinco pessoas relacionadas à morte do ator Matthew Perry, conhecido pelo trabalho na série "Friends", há quase um ano. O assistente pessoal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, que admitiu ter injetado a dose de cetamina que levou à morte do ator, apontou outras quatro pessoas – dois médicos da Califórnia e dois traficantes de drogas – no envolvimento da overdose acidental. Iwamasa há anos vivia com o astro em sua mansão na Califórnia, nos EUA. De acordo com os documentos de acusação, Jasveen Sangha, conhecida como "rainha da cetamina", foi quem forneceu ao assistente a dose letal.

Matthew Perry morreu por efeitos agudos de cetamina Um relatório de autópsia de dezembro indica que o artista morreu devido aos “efeitos agudos da cetamina”, que combinados com outros fatores fizeram com que Matthew perdesse a consciência e escorregasse para baixo da água na banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles. Além do afogamento, outros fatores foram responsáveis pela morte do norte-americano, como a doença arterial coronariana e os efeitos do medicamento para dependência de opioides, a buprenorfina, que também foi detectada em seu organismo. Os exames toxicológicos apontam que o corpo da celebridade de 54 anos apresentava altos níveis de cetamina, anestésico de ação curta com propriedades alucinógenas que necessita de supervisão médica.

Perry admitiu publicamente décadas de abuso de medicamentos e álcool, inclusive durante os anos em que estrelou como Chandler Bing na sitcom “Friends”. Ele estava sóbrio há 19 meses, sem recaídas conhecidas antes de sua morte, de acordo com entrevistas citadas em sua autópsia. No relatório da autópsia consta que ele estava se submetendo à terapia de infusão de cetamina para depressão e ansiedade. Entretanto, a substância encontrada em seu corpo pelos médicos legistas teria sido introduzida após a última infusão, que aconteceu 1 semana e antes da morte. Suspeitos de envolvimento na morte de Matthew Perry são presos Dos cinco indiciados, dois deles foram presos na madrugada de quinta-feira, 15, no âmbito das investigações sobre a morte do ator Matthew Perry, segundo informações do procurador de Justiça dos Estados Unidos, Martin Estrada.

Estrada disse que Perry voltou ao vício no outono de 2023, quando começou a ser abastecido pelos médicos Salvador Plasencia e Mark Chavez. Durante dois meses, eles lhe venderam 20 frascos da droga por 55 mil dólares, apesar de pagarem apenas 12 dólares por cada frasco, disse o procurador. Plasencia, de 42 anos, sabia que o vício de Perry estava ficando fora de controle, mas continuou a fornecer a droga, aponta a investigação. “Em uma ocasião, ele injetou cetamina em Perry e o viu o congelar e sua pressão arterial subir”, disse Estrada. Segundo ele, o médico continuou a vender os frascos adicionais ao ator.