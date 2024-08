Marimbanda lança novo disco com show em Fortaleza em setembro

Quarteto Marimbanda lança novo disco Crédito: Luiz Alves/Divulgação

Um dos grupos instrumentais mais importantes do Ceará, a Marimbanda celebra 25 anos de trajetória com apresentações especiais entre os meses de agosto e setembro. Lançando o álbum “Lindo Sol”, os artistas fazem show de lançamento do novo disco em Fortaleza no dia 20 de setembro, uma sexta-feira. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A apresentação de estreia do quarto álbum do grupo atualmente formado por Heriberto Porto (flautas), Thiago Almeida (piano e arranjos), Netinho de Sá (baixo elétrico) e Michael da Silva (bateria) será realizado no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), às 19 horas.

Leia também | Fausto Nilo é tema de programação gratuita no CCBNB Marimbanda leva novo projeto para Crato e Juazeiro Primeiro projeto promovido sem a participação de Luizinho Duarte (1954-2022), “Lindo Sol” traz composições inéditas do músico, baterista e fundador da Marimbanda. Além do show na Capital, o quarteto realiza uma oficina de práticas de conjunto, criação e improvisação musical no dia 21 de setembro, também no CCBNB.

Abordando ritmos brasileiros, como o baião, maracatu, frevo, xote, choro e o samba, o grupo também realiza a oficina gratuita na Vila da Música, localizada no Crato, neste sábado, 31. Na mesma data, a Marimbanda faz um show no Centro Cultural Banco do Nordeste de Juazeiro, a partir das 18h30min. Confira | Cantor Seu Pereira faz show nesta sexta no Teatro Dragão do Mar Marimbanda apresenta “Lindo Sol” Crato Oficina de práticas de conjunto, criação e improvisação música

Quando: sábado, 31 de agosto, às 10 horas



sábado, 31 de agosto, às 10 horas Onde: Vila da Música (avenida José Horácio Pequeno, 1335 - Belmonte, Crato)



Vila da Música (avenida José Horácio Pequeno, 1335 - Belmonte, Crato) Inscrições: via WhatsApp (85) 98635.6049



via WhatsApp (85) 98635.6049 Gratuito Juazeiro do Norte Show “Lindo Sol” Quando: sábado, 31 de agosto, às 18h30min



sábado, 31 de agosto, às 18h30min Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua São Pedro, 337 - Centro, Juazeiro do Norte)



Centro Cultural Banco do Nordeste (rua São Pedro, 337 - Centro, Juazeiro do Norte) Gratuito Fortaleza Show de lançamento “Lindo Sol” Quando: sexta-feira, 20 de setembro, às 19 horas



sexta-feira, 20 de setembro, às 19 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)



Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito Oficina de práticas de conjunto, criação e improvisação música