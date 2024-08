Festival na Taíba terá shows de Matuê, Elba Ramalho, Frejat e mais

Na Taíba, 23º Festival do Escargot e Frutos do Mar terá shows gratuitos de Matuê, Elba Ramalho e Frejat Crédito: Fredinho NML/Divulgação, Ricardo Penna/Divulgação, Jônatas Pereira/Divulgação

A Praia da Taíba recebe neste fim de semana uma nova edição do Festival do Escargot e Frutos do Mar. Chegando ao 23º ano, o evento reúne programação artística, gastronômica e esportiva com atividades gratuitas para toda a família. Com início nesta sexta-feira, 30, às 16 horas, o evento realizado na Taíba, no município de São Gonçalo do Amarante, traz na atração principal o festival gastronômico, coordenado pelo chef Luciano Ferreira, com ilhas instaladas na Praça Principal que apresentam os diversos sabores da região. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também | Dupla sertaneja Jorge e Mateus faz show em Fortaleza em dezembro

As crianças também vão receber programação especial que terá apresentações de personagens infantis, brinquedos infláveis, contação de histórias e diversas atividades recreativas. Praia da Taíba recebe shows gratuitos neste fim de semana Um dos momentos mais aguardados do Festival são as apresentações musicais. Na sexta-feira, 30, a banda Donaleda se apresenta no Palco Mirante a partir das 18 horas. Na Praça da Taíba, o grupo Os Muringas anima o evento às 19h30min. O cantor cearense de trap Matuê sobe ao palco à meia-noite, na sequência, às 2 horas, a Banda Reite se apresenta no evento.

Já no sábado, 31, o evento terá apresentação da dupla Marcelo di Holanda e Mateus Farias às 17 horas, no Palco Mirante. No palco principal da Praça da Taíba, o Festival terá shows de Waldonys, às 22 horas, seguido da DJ Jess no Beat às 23h30min. Confira | Músico Paulinho Pedra Azul faz show em Fortaleza em setembro Finalizando o 23º Festival do Escargot e Frutos do Mar, à meia-noite Geraldo Azevedo e Elba Ramalho realizam um “Encontro Inesquecível”. Para encerrar a programação, o cantor Frejat sobe ao palco a partir das 2 horas e anima o público com suas canções que marcaram gerações.

Confira a programação do 23º Festival do Escargot e Frutos do Mar Sexta-feira, 30 Programação Esportiva na Taibinha 8 horas: Beach Soccer Sub 14 e Bodyboard Masculino



15 horas: Futevôlei e Futmesa



Onde: anexo da Secretaria de Esporte Shows no Mirante 16 horas: Afrodite Roots



17 horas: The GreenSeeds



18 horas: Donaleda



Onde: Palco do Mirante Escargot Kids

16h30min: Brinquedoteca e Concurso Literário



17 horas: Musical “Divertida Mente”



18 horas: Show da Happy



Onde: Praça Principal Feira do Empreendedor 17 horas: Abertura da Feira do Empreendedor



18h30min: Capoeira no Balanço do Vento e Grupo GTRV



19h30min: Os Muringas



Onde: Praça Principal Shows do Palco Principal 22 horas: Tributo 20 anos da Banda Quarto 9



23h30min: DJ Dos Santos



meia-noite: Matuê



2 horas: Banda Reite



Onde: Praça Principal Sábado, 31 Programação Esportiva na Taibinha

8 horas: Surf e Beach Soccer Sub 17



9 horas: Shows com Helena Cristine



11 horas: Lions Against Snakes



15 horas: Vôlei de Praia e Altinha



Onde: anexo da Secretaria de Esporte Programação Esportiva na Pesqueira 8 horas: Bodyboard feminino e Regata



9 horas: Pagode Free Samba SGA



11 horas: Matthewz Camilo



Onde: Pesqueira da Taíba Programação do Mirante 16 horas: Ster



17 horas: Marcelo Di Holanda e Mateus Farias



18 horas: Matheus Lopes



Onde: Palco do Mirante Feira do Empreendedor