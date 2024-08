Dupla sertaneja Jorge e Mateus faz show em Fortaleza em dezembro

Sertanejos Jorge e Mateus trazem para Fortaleza a turnê "Único"; show acontece em dezembro no Colosso

Os cantores Jorge e Mateus vêm a Fortaleza para um show especial no dia 7 de dezembro, um sábado. Reconhecida como uma das principais duplas sertanejas do Brasil, os artistas trazem para a Capital a turnê “Único”, que reúne os sucessos de suas quase duas décadas de carreira.

Marcado para acontecer no Colosso, espaço localizado no bairro Edson Queiroz, a apresentação dos artistas integra o projeto nacional que traz um formato exclusivo de show e conta com participações especiais.

