Fãs de Taylor Swift se unem para apoiar campanha de Kamala Harris

O grupo "Swifties for Kamala" já arrecadou mais de R$ 700 mil para a campanha da candidata democrata, além de se mobilizarem virtualmente para as eleições

Um grupo de fãs da cantora Taylor Swift, intitulados “Swifties for Kamala”, está se mobilizando nas redes sociais em apoio à candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris. A coalizão já arrecadou US$ 144 mil para a campanha da democrata — cerca de R$ 796 mil na moeda brasileira —, que disputa com Donald Trump o cargo.

O movimento foi criado por Emerald Medrano, fã da artista, após Joe Biden, atual presidente do país, anunciar que não tentaria a reeleição. O projeto teve uma boa adesão da fan base: apenas no X (Twitter), o perfil tem 73,3 mil seguidores, enquanto no Instagram já somam 49 mil seguidores.

Além de arrecadar fundos por doações e os perfis nas redes sociais, o coletivo vende produtos oficiais, como camisetas e bonés, da coleção “Voting Era” (uma referência a turnê “The Eras” de Taylor), estampados com a frase “in my voting era".